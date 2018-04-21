Умерла актриса Нина Дорошина

В возрасте 83 лет умерла советская актриса Нина Дорошина, сыгравшая Надежду в фильме «Любовь и голуби». Об ТАСС сообщили в департаменте культуры Москвы.

По информации СМИ, 20 апреля Дорошина вызывала скорую помощь из-за проблем с сердцем, однако от госпитализации женщина отказалась.

Нина Дорошина с 1959 года играла в театре «Современник». Актриса снималась в фильмах «Человек родился», «Первый эшелон», «Неповторимая весна», «По семейным обстоятельствам» и других.

С 1981 года Дорошина преподавала в театральном училище имени Щукина. В 2010 году актриса была награждена Орденом Дружбы.