В СИЗО Симферополя произошла серия самоубийств. Правозащитники заявили о «неестественной» смерти арестованных

В симферопольском СИЗО-1 три арестованных покончили жизнь самоубийством, еще один человек госпитализирован после попытки самоубийства. Об этом говорится в сообщении на сайте управления ФСИН по Крыму и Севастополю.

По информации исправительного учреждения, первые два случая произошли в марте 2018 года, а третий инцидент произошел в апреле. Более того, в том же месяце произошла еще одна попытка самоубийства, однако сейчас состояние мужчины удовлетворительное.

Во ФСИН не стали называть имена мужчин, а лишь рассказали о проведенных проверках после данных случаев. Однако каковы были их результаты — неизвестно.

При этом «Крымская правозащитная группа» (КПГ) сообщила со ссылкой на источники, что в СИЗО-1 Симферополя «неестественной смертью» умерли четыре человека. По информации правозащитников, мужчины были найдены 6, 12, 13 апреля, а версия об их самоубийстве звучит «неубедительно».

В свою очередь, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы разобраться с происходящем в Симферополе.