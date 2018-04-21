В Минстрое назвали города-претенденты на реновацию

Программу реновации ветхого жилья могут воплотить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове и в Сочи. Об этом РБК заявил министр строительства России Михаил Мень.

«(Опыт реновации) может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку», — сказал министр.

По его словам, в министерстве изучается опыт, который получают в результате реализации реновации в Москве, чтобы разработать законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья.

Ранее в министерстве отмечали, что механизм расселения аварийного жилья должен заработать с 1 января 2019 года. По последним данным, программа по расселению аварийного жилья, которое признали аварийным до 2012 года, выполнена на 98%. Однако с тех пор количество домов, попавших в категорию аварийных, выросло на 44 тысячи.

Напомним, в начале 2017 года власти Москвы объявили о программе реновации, предусматривающей снос нескольких тысяч жилых домов в городе, в первую очередь пятиэтажных. В итоговый список попали 5 144 дома. В них живут около миллиона человек. Власти обещали, что москвичи получат новые квартиры с тем же количеством комнат, что у них было раньше.