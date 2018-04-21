ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Ставрополье

ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополье, которые планировал сторонник признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Преступления, по данным ФСБ, готовил человек, присягнувший главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. Он планировал взорвать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

Теракты готовились с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался при задержании, добавили в службе.

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