МИД России обвинил США в срыве выступлений артистов Большого театра

МИД России обвинил власти США в срыве выступлений артистов Большого театра в Нью-Йорке — примы-балерины Ольги Смирновой и первого солиста балетной труппы Якопо Тисси.

«До такого не доходило даже во времена „холодной войны“. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях. Гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе, конечно, Большого театра, считающегося во всем мире „визитной карточкой“ нашей страны, неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также там отмечается, что по вине властей США уже несколько лет свернуты выставочные обмены. «Теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа», — добавили в МИД России.

Ольга Смирнова в беседе с «Новой газетой» отказалась комментировать ситуацию.

Артисты должны были выступать на гала-концерте Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow в Линкольн-центре, сообщает РБК. В пресс-службе Большого театра изданию заявили, что не занимались оформлением документов артистов. Там предположили, что инцидент мог произойти из-за «какого-то технического сбоя при получении артистами рабочей визы».

Организаторы фестиваля Youth America Grand Prix (YAGP) в Нью-Йорке сказали, что ранее проблем с визами не возникало. Председатель YAGP Линда Морзе назвала отказ «бессмысленным» и «тревожным знаком» и связала его с осложнением отношений между Россией и США.

Ранее сотрудники «Аэрофлота» также столкнулись с проблемами при получении американских виз. Компания обратилась в МИД и Минтранс. После этого МИД России предупредил США, что подобные шаги по затягиванию процедуры выдачи виз могут сорвать регулярное авиасообщение между Россией и США, так как прямые перелеты из Москвы осуществляет только «Аэрофлот».