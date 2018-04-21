В Ереване полиция задержала более 60 оппозиционеров

В Ереване задержали как минимум 62 человека, протестующих против назначения на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Такие цифры привел пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян, передает ТАСС.

Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Задержанные граждане пытались парализовать движение на улицах Еревана. Большинство из них — молодые люди, среди них много тех, кто приехал из регионов, в основном из близлежащих областей страны. Число задержанных растет.

По данным на 17:00 по местному времени, задержаны уже 102 человека, передает Интрефакс со сылкой на полицию.

Как сообщил из Еревана спецкор «Новой газеты» Илья Азар, протестующие весь день перекрывали движение на перекрестках центрального проспекта, играя с полицией в «кошки-мышки»: как только полиция оттесняла их с одного перекрестка, они тут же переходили на другой.

«К половине пятого вечера по местному времени лидер оппозиции дошел с окраины города до центральной площади. В пять часов здесь будет митинг. Людей уже несколько тысяч. Полиция ведет себя дружелюбно. Сцены нет. Протестующие окружили своего лидера и периодически скандируют его имя», — рассказал Азар.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера оппозиции Никола Пашиняна к политическому диалогу, передает ТАСС.

В свою очередь, Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании шести человек, причастных к подготовке взрывов в общественных местах. Взрывы, как передает Интерфакс, должны были привести к гибели официальных лиц Армении. Подозреваемые связаны с группировкой «Сасна црер», члены которой в 2016 году захватили полицейский полк в Ереване. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Днем ранее в Ереване задержали более 200 оппозиционеров. Протесты в Армении идут не первый день. Лидеры оппозиции пытались сорвать утверждение на пост Саргсяна, однако им не удалось это сделать, и парламент Армении избрал бывшего президента на пост премьер-министра. После этого лидеры оппозиции объявили о начале «бархатной революции».