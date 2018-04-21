Источник: в Дагестане убили несколько членов бандподполья

В Дербенте (Дагестан) силовики убили группу боевиков во время спецоперации, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По данным агентства, силовики блокировали дом, в котором укрылись члены бандподполья, и затем убили нескольких человек. Активная фаза спецоперации продолжается, рассказал источник.

Ранее в субботу ФСБ сообщила об убийстве в Ставропольском крае сторонника признанной в России террористической и запрещенной группировки «Исламское государство».

По сообщению службы, он планировал серию терактов, в том числе намеревался взорвать здание краевой администрации. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление. В ФСБ не уточнили, где именно скрывался этот человек.