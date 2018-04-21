МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве из-за грозы и снега

Управление МЧС по Москве объявило штормовое предупреждение. Во второй половине субботы в столице ожидается гроза, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.

По данным министерства, в регионе ожидается гроза и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду. Кроме того, температура воздуха опустится до 1-3 градусов Цельсия.

МЧС рекомендовало переждать непогоду дома. Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть «предельно внимательными и не находиться рядом с деревьями». «Это реально опасно!», — написал он в твиттере. По его словам, «службы спасения приведены в полную готовность».

Из-за непогоды в столице закрыли Парк Горького, говорится на его сайте. Пресс-служба московской мэрии также передает о закрытии территории ВДНХ. Сообщается, что стоимость всех билетов на 21 апреля будет компенсирована.