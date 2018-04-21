Автомобиль насмерть сбил российскую велогонщицу Плужникову

Российская велогонщица Лидия Плужникова во время прогулки на велосипеде погибла под колесами автомобиля в Архипо-Осиповке (Краснодарский край), сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФСВР).

24-летняя спортсменка скончалась на месте, врачам не удалось ее спасти — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. За рулем автомобиля находился 17-летний юноша, у которого не было водительских прав. Автомобиль двигался по встречной полосе.

В ГУВД города Геленджик РИА Новости сообщили, что водитель автомобиля пока не задержан, он находится на месте трагедии, работают следователи. ФВСР намерена участвовать в расследовании происшествия. Президент Федерации Вячеслав Екимов принес соболезнования семье и близким велогонщицы.

В России Плужникова выигрывала золото на чемпионате по велоспорту на треке, также она была победительницей и призером молодежных чемпионатов мира и Европы.