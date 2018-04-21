В Москве из-за непогоды пострадал трехмесячный ребенок

Трое детей и четверо взрослых пострадали в Москве из-за непогоды, все они госпитализированы, сообщил в твиттере мэр столицы Сергей Собянин.

«К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий», — написал он.

Ранее заместитель мэра столицы Леонид Печатников сообщил, что в больницы после падения дерева попали три человека, в том числе трехмесячный ребенок. Состояние ребенка и взрослых оценивается как удовлетворительное.

Интерфакс со ссылкой на источник сообщает о пятерых пострадавших. Они, по словам собеседника, госпитализированы. РБК передает, что пострадали около десяти человек.

Управление МЧС по Москве объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и грозы. Ожидается резкое понижение температуры, дождь и снег. Непогода сохранится до воскресенья, 22 апреля. В настоящее время Парк Горького и ВДНХ закрыты для посещения.