В Кемеровской области задержали участников пикетов против Тулеева

В Кемеровской области, на выезде из Новокузнецка, задержали четыре автобуса с участниками акций протеста против бывшего губернатора региона Амана Тулеева. Автобусы направлялись в Кемерово, сообщает «Тайна.инфо».

Кроме того, задержали несколько активистов партии «Яблоко». Днем ранее, 20 апреля, нескольких активистов «встретили целых три экипажа во главе с целым майором», сообщил в фейсбуке активист «Общероссийского народного фронта» Максим Учватов. Полицейские заподозрили их в распитии алкоголя в общественном месте, позже их отпустили.

21 апреля на площади Советов в Кемерово должна была пройти серия пикетов против Тулеева и в поддержку врио губернатора Сергея Цивилева.

Акция не состоялась. За несколько часов до ее начала площадь оцепили полицейские и ОМОН, рядом дежурили «люди спортивного телосложения в майках народных дружинников».

Изначально планировалось провести митинг, однако местные власти не согласовали его. Центральный районный суд Кемерова отменил это решение, но вышестоящая инстанция встала на сторону городских властей. В итоге организаторы решили устроить на площади пикеты.

Сергей Цивилев заявил, что «удовлетворен» отказом, так как «никаких митингов в дни скорби нет и быть не может». Накануне Тулеев просил не митинговать 21 апреля, так как на этот день назначены похороны некоторых из погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».