Из-за урагана в Московской области погибли люди

В результате урагана в Москве и Подмосковье погибли люди. Мэр города Сергей Собянин сообщил о гибели ребенка, а Интерфакс — о гибели мужчины.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — заявил мэр. Он уточнил, что общее число пострадавших увеличилось до 12 человек.

Мужчина, передает агентство со ссылкой на источник, погиб в подмосковных Мытищах. Ветер опрокинул на него строительную бытовку. По данным Интерфакса, общее число пострадавших из-за непогоды составило 17 человек.

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