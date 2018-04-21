НАК: в Дагестане убили девять боевиков, планировавших теракты на майских праздниках

В Дербенте (Дагестан) убили девять боевиков, которые собирались устроить теракты на майских праздниках. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает Интерфакс.

Сообщается, что «были обнаружены две группы бандитов в разных частях города. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия».

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило об убийстве в результате перестрелки четырех членов бандитской группировки, которые забаррикадировались в частном доме в микрорайоне «Аэропорт».

Позднее источник сообщил, что силовики нейтрализовали еще четырех боевиков (троех убили и одного задержали), которые передвигались в автомобиле ВАЗ-2109. Их личности установлены.

В субботу ФСБ также сообщила об убийстве сторонника признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство». Он, по данным службы, готовил серию терактов в Ставрополе.