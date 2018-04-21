Президент Армении вышел к протестующим после призыва оппозиции

Президент Армении Армен Саркисян вышел на площадь Республики к протестующим, сообщает «Кавказский узел».

Это произошло в семь часов вечера по местному времени. Таким образом, глава государства выполнил требование лидера оппозиции Николы Пашиняна, который призвал президента выйти к протестующим в это время.

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Портал Panarmenian.net пишет, что президент разговаривал с Пашиняном около десяти минут, после чего они «тепло распрощались», и президент уехал. Детали разговора неизвестны, однако, по дороге к своему автомобилю Саркисян на вопрос журналистов, будут ли переговоры между сторонами, ответил: «Надеюсь».

Ранее Саркисян обратился к Пашиняну с призывом «пойти на диалог для смягчения напряженной ситуации в стране».

В свою очередь премьер-министр Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране продолжаются протесты, заявил о готовности покинуть свой пост, передает Интерфакс.

«С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха», — пояснил он.

Серж Саргсян добавил, что, по его мнению, «указанные проблемы решаемы. После этого у руля власти могут встать другие деятели».

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста оппозиции. Люди выступают против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров, а днем ранее — более 200.