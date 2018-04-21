В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ
В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко, передает РИА Новости.
«Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму», — сообщил правозащитник Владимир Линдерман.
Гапоненко подозревают в «деятельности, направленной против независимости страны».
Во время задержания Гапоненко к нему применялась физическая сила, передает ТАСС. «Я плохо себя чувствую — меня били и держали в наручниках в течении 11 часов за нарушение закона», — рассказал он.
Лидер Штаба защиты русских школ объявил голодовку и пообещал держать ее, пока его не отпустят. Голодовка продолжается уже сутки. «Самочувствие неважное», — отметил Гапоненко.
2 апреля президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о том, что после 2021 года все средние школы в стране должны вести преподавание на латышском языке.
Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около сорока процентов — русскоязычные.