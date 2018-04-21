В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко, передает РИА Новости.

«Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму», — сообщил правозащитник Владимир Линдерман.

Гапоненко подозревают в «деятельности, направленной против независимости страны».

Во время задержания Гапоненко к нему применялась физическая сила, передает ТАСС. «Я плохо себя чувствую — меня били и держали в наручниках в течении 11 часов за нарушение закона», — рассказал он.

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Лидер Штаба защиты русских школ объявил голодовку и пообещал держать ее, пока его не отпустят. Голодовка продолжается уже сутки. «Самочувствие неважное», — отметил Гапоненко.

2 апреля президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о том, что после 2021 года все средние школы в стране должны вести преподавание на латышском языке.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около сорока процентов — русскоязычные.