СБУ сообщила о задержании шпионившего на Россию сотрудника Минобороны

Разоблачен «работник одного из стратегических предприятий Министерства обороны, осуществлявший шпионскую деятельность в пользу страны-агрессора», сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«Уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных Сил Украины в июле 2017 во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства», — говорится в сообщении СБУ.

По данным украинской стороны, российские спецслужбы «интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых при проведении антитеррористической операции на востоке Украины». Агент якобы пытался приобрести украинский беспилотник, чтобы передать его «стране-агрессору для осуществления воздушной разведки», отметили в СБУ.

По данным Службы, агент общался со своими кураторами, когда ездил в Россию, а также через электронную почту. Якобы он при содействии российской разведки уже получил в России вид на жительство, а также переоформил военную пенсию. В дальнейшем он собирался получить российское гражданство.

Шпиона задержали в Киеве на рабочем месте, во время обыска изъяли материалы, которые подтверждают факт шпионажа. Агента арестовали, дело возбуждено по ч.1 ст. 111 (государственная измена), продолжаются следственные действия.

22 марта Служба безопасности Украины сообщила, что задержала трех человек в Харьковской области, в том числе одного полицейского, которые подозреваются в шпионаже в пользу России.