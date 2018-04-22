Премьер Армении покинул переговоры с лидером оппозиции через три минуты после их начала

Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул переговоры с лидером оппозиционного движения Николом Пашиняном через три минуты после их начала, следует из прямого эфира «Настоящего времени».

Стороны не смогли прийти к согласию. «Есть непонимание, поскольку я очень четко обозначил нашу позицию. Речь не о диалоге, а о нашей повестке. Я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и мирной передачи власти без потрясений», — начал разговор Пашинян.

В свою очередь Саргсян отметил, что это «не переговоры», а «шантаж государства». Он попросил протестующих соблюдать рамки «логических действий» и напомнил о поствыборных событиях 1 марта 2008 года, когда погибли 10 человек.

Пашинян заявил, что никто не имеет права говорить на языке ультиматумов. Саргсян ответил, что набравшая на парламентских выборах 7-8% политическая сила не имеет права говорить от имени народа, после чего премьер покинул место переговоров.

Фрагмент переговоров между Николом Пашиняном и Сержем Саргсяном pic.twitter.com/8MZJY2efm4 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) April 22, 2018

Ранее к протестующим вышел президент Армении Армен Саркисян после просьбы Пашиняна. Лидер оппозиции и Саркисян общались около 10 минут, после чего, как пишут СМИ, «тепло распрощались».

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста оппозиции. Люди выступают против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров, а днем ранее — более 200.