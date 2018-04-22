Reuters: активы Вексельберга на 1,5 млрд долларов заморожены из-за американских санкций

Активы компании «Ренова» бизнесмена Виктора Вексельберга на 1,5-2 млрд долларов были заморожены из-за новых американских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к ситуации.

По их информации, были заблокированы все долларовые банковские счета, находящиеся под контролем компании. Ранее были заморожены некоторые зарплатные счета сотрудников «Реновы» в Швейцарии, однако после проверок их снова открыли.

Reuters пишет, что Вексельберг рассчитывает на помощь швейцарских властей в решении деловых вопросов. Так, они помогли концерну Sulzer, производящему промышленные машины и оборудование, выкупить акции на 5 млн долларов у попавшей под санкции «Реновы».

Ранее The Bell сообщал, что Вексельберг встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Он рассказал о последствиях американских санкций и рисках ведения бизнеса в Европе, в том числе о возможной заморозке счетов, которая приведет к невозможности проводить долларовые платежи в адрес кредиторов.

Напомним, 6 апреля группа компаний «Ренова» и бизнесмен Виктор Вексельберг попали в список американских санкций. Вместе с ним под ограничения попали десятки россиян и российские компании. В их числе подконтрольные предпринимателю Олегу Дерипаске En+ и «Русал», директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и другие.