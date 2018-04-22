Полиция Еревана задержала лидера оппозиции Пашиняна

Полиция Еревана задержала лидера оппозиционного движения Николу Пашиняна, сообщает РИА Новости. Его увели с места митинга в районе Эребуни.

Сообщается, что задержан протетстующий депутат парламента Сасун Микаелян. Агентство пишет, что на место происшествия выехала скорая помощь, есть пострадавшие. Позднее в правоохранительных органах сообщили, что оппозиционеров не задержали, а «принудительно удалили» с митинга.

Ранее премьер Армении Серж Саргсян покинул переговоры с Пашиняном через три минуты после их начала. Оппозиционер хотел обсудить условия отставки Саргсяна, а тот обвинил его в шантаже и покинул место переговоров.

После Пашинян призвал демонстрантов с «удвоенное силой» проводить акции протеста, подчеркнув, что полиция не имеет права разгонять мирные шествия. Однако впоследствии правоохранительные органы начали разгон митинга, они применили светошумовые гранаты.

Протесты в Ереване продолжаются после задержания лидера оппозиции pic.twitter.com/t6E4TG2Beh — Эхо Москвы (@EchoMskRu) April 22, 2018

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста оппозиции. Люди выступают против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров, а днем ранее — более 200.