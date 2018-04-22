В двух городах Афганистана произошли взрывы. Есть погибшие

В столице Афганистана Кабул произошел взрыв около центра регистрации избирателей. Представитель министерства внутренних дел (МВД) Наджиб Даниш сообщил о 12 погибших, 57 человек ранены, передает TOLONews.

Инцидент произошел на западе Кабула. По словам Даниша, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

#KabulExplosion - Ministry of public health spokesman Wahid Majrooh confirms death toll has risen to 12 in Sunday's suicide bombing at an ID distribution and voter registration center in Dasht-e-Barchi in Kabul city; 57 people were also wounded #Afghanistan pic.twitter.com/THzxpSvaJh — TOLOnews (@TOLOnews) April 22, 2018

По информации источника в Министерстве здравоохранения Афганистана, число погибших достигает 31, ранены 54 человека. Число жертв уточняется.

Одновременно сообщается, что взрыв произошел в городе Пули-Хумри в провинции Баглан. По последней информации, в центре регистрации избирателей погибли нем менее шести человек, еще пятеро пострадали. Среди них есть женщины и дети.

14 апреля началась регистрация избирателей на совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана, которые пройдут в октябре 2018 года. Президент Ашраф Гани предложил сторонникам террористической организации «Талибан» (запрещена в России) мирно поучаствовать в политическом процессе, однако талибы ответили отказом. Они назвали выборы «постановочным мероприятием» и призвали афганцев не участвовать в них.