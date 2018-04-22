Российские пользователи сообщили о сбое доступа к Google

Пользователи сообщили о сбое доступа к Google в нескольких городах России, следует из данных сайта Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и Ижевска.

Сообщения о блокировке начали поступать ночью. Пользователи не могли открыть сайт Google.com и войти в аккаунты сервиса. Некоторым сайт не доступен до сих пор.

Специалист по кибербезопаности Александр Литреев написал в телеграм-канале, что к блокировке Google причастен Роскомнадзор. По информации, генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, ведомство заблокировало около 63 IP-адресов.

Сбои в работе многих сайтов и сервисов начались после того, как Роскомнадзора начал блокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи для шифрования от переписки пользователей. Вместе с серверами Telegram ведомства внесло в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean, которые мессенджер использовал для обхода блокировок.

При этом сам Telegram продолжает функционировать. Основатель мессенджера Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений.