В Коломне священник перегородил дорогу мусоровозу. Его задержала полиция

В Коломне задержали отца Игоря, который встал на пути мусорной фуре и в одиночку пытался перегородить ей дорогу, сообщается в телеграм-канале «Нет свалки в Коломне». Священник выступал против перенаполнения отходами полигона «Воловичи».

Сообщается, что отца Игоря отпустили. Ранее он попросил не собирать ему деньги на штраф, поскольку он уже уплачен.

Жители Коломны согласились пропустить 12 мусоровозов на полигон «Воловичи», если им предоставят документы по инженерным и экологическим изысканиям. В данный момент их изучают эксперты.

Ранее 19 апреля полиция задержала четырех активистов, выступавших против свалки «Воловичи». На одного из них составили протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Другим вменили ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Всех задержанных отпустили из полиции.

Напомним, жители Коломны выступают против завоза мусора из Москвы на полигон «Воловичи» с конца марта. Они жалуются на запах сероводорода и ухудшение экологической обстановки. После протестных акций уволился по собственному желанию директор свалки Владимир Плясунов.