Telegram предложил запустить из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Telegram предложил российским пользователям устроить акцию в поддержку свободного интернета, которая приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера в России.

«Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 19:00», — говорится в сообщении из официального сервисного аккаунта Telegram.

13 апреля суд постановил заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 16 апреля Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, в результате которых испытывали перебои в работе многие сайты и сервисы.

При этом сам Telegram продолжает функционировать. Основатель мессенджера Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений. В частности он начал выплачивать миллионные гранты администраторам VPN-каналов и прокси-сервисов из личных средств.