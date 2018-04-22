Роскомнадзор заблокировал Google за использование мессенджером Telegram его IP-адресов

Роскомнадзор подтвердил блокировку IP-адресов Google. Это связано с тем, что компания позволяет Telegram осуществлять работу на территории России.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — сообщается на странице ведомства в «ВКонтакте».

Сообщения о блокировке Google.com начали поступать ночью. По данным сайта Downdetector, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и Ижевска.

Первым о сбое доступа к сайту из-за блокировок Роскомнадзора сообщил в телеграм-канале специалист по кибербезопаности Александр Литреев. По информации, генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, ведомство заблокировало около 63 IP-адресов.

Сбои в работе многих сайтов и сервисов начались после того, как 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи для шифрования от переписки пользователей. Вместе с серверами Telegram ведомства внесло в реестр запрещенных сайтов около 18 миллионов IP-адресов Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean, которые мессенджер использовал для обхода блокировок.

При этом сам Telegram продолжает функционировать. Основатель мессенджера Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений. 22 апреля Telegram предложил российским пользователям запустить из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета, которая приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера в России.