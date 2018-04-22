ЕСПЧ присудил компенсацию в 300 тысяч евро нацболам за акцию в администрации президента в 2004 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в размере 300 тысяч евро 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП) за акцию в здании справочной администрации президента, говорится в решении суда.

Суд постановил, что в отношении 24 нацболов были нарушены право на свободу слова и свободу собраний (статьи 10 и 11 Европейской конвенции), а также право на справедливое судебное разбирательство (пункты 1 и 3 статьи 6). В течение трех месяцев государство обязано им выплатить по 12,5 тысяч евро компенсации.

В декабре 2004 году 39 активистов НБП ворвались в здание справочной администрации президента. Забаррикадировавшись, они повесили на окно свои флаги и надпись «Путин, уйди!». Нацболы требовали отставки президента России.

Спустя год восьмерых активистов приговорили на сроки от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), остальным дали условные сроки.

Сами осужденные отмечали, что акция носила мирный характер: они хотели встретиться с Путиным и передать ему список претензий, однако при входе в здании им стали угрожать охранники. Нацболы утверждали, что не портили мебель и не оказывали сопротивление сотрудникам полиции.