Меню первого обеда на «Титанике» продали на торгах за 140 тысяч долларов

На аукционе в Великобритании за 100 тысяч фунтов стерлингов (около 140 тысяч долларов) продали меню самого первого обеда, поданного на борту затонувшего в 1912 году парохода «Титаник», сообщает «Би-би-си».

Меню принадлежало второму помощнику капитана Чарльзу Лайтоллеру. Перед отъездом он оставил документ своей супруге. «Это одно из самых редких существующих меню», — сообщил перед торгами Henry Aldridge & Son Алан Олдридж. Меню приобрел неизвестный британский коллекционер.

На листе бумаги перечислены блюда, которые подавали в тот день техническому составу «Титаника»: говяжий бульон, куриный суп, жареная курица, ягненок, ветчина со шпинатом. В качестве гарнира предлагались горошек, цветная капуста и вареный картофель. Кроме того, можно было попробовать пудинг, королевские груши, пирожные, а также выпить кофе.

Пассажирский лайнер «Титаника» отправился в своей первый и последний рейся 10 апредя 1912 года. Спустя четыре дня он столкнулся в северной Атлантике с айсбергом. Пароход тонул 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тысяч человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись. Среди них был Лайтоллер, который стал самым старшим по званию офицером, выжившим в катастрофе. Он умер лишь в 1952 году.