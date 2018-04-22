ЕС потребовал освободить задержанных в ходе акций протеста в Ереване

Европейский союз (ЕС) призвал немедленно освободить задержанных во время митинга в Ереване. У них есть право на свободу собраний, сообщила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.

«Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — заявила она.

Коцьянчич добавила, что необходимо обеспечить диалог протестующих и представителей власти для мирного урегулирования внутриполитического кризиса в Армении.

Ранее сообщалось, что число задержанных в Ереване достигло 233. По информации Интерфакса, семеро были госпитализированы в ходе разгона полицией митингующих. Кроме того, задержали лидера оппозиционного движения Николу Пашиняна и депутатов Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна по обвинению в организации незаконных массовых собраний.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста оппозиции. Люди выступают против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров, а днем ранее — более 200.

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22 апреля Саргсян покинул переговоры с Пашиняном через три минуты после их начала. Оппозиционер хотел обсудить условия отставки премьера, а тот обвинил его в шантаже и покинул место переговоров.