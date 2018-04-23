Полиция задержала десятки протестовавших возле Армянской церкви в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали от 30 до 60 человек, которые пришли на несанкционированное мероприятие возле армянского храмового комплекса в Москве, чтобы обсудить судьбу Армении. Об этом сообщило издание «АрмИнфо».

Точное количество задержанных неизвестно, полиция не сообщала о произошедшем. Однако источники Интерфакса и «Кавказского узла» подтверждают, что задержания были в ночь на 23 апреля. По их словам, в полицию доставили человек 30-40.

Согласно публикациям в СМИ, акция началась во дворе церкви. Когда собравшихся увидел глава российской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас, он вызвал полицию, уточняет «АрмИнфо». После чего активисты попытались войти внутрь церкви, но их не пустили.

Однако пресс-секретарь армянской церкви в Москве Алвард Назарян не подтвердила «Кавказскому узлу» информацию о вызове полиции. «Возможно, что собравшиеся доставили какие-то неудобства жителям близлежащих домов, и они обратились в полицию», — отметила она.

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Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста оппозиции. Люди выступают против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. По последним данным, задержали уже более 270 человек.

Накануне, 22 апреля Саргсян покинул переговоры с Пашиняном через три минуты после их начала. Оппозиционер хотел обсудить условия отставки премьера, а тот обвинил его в шантаже.