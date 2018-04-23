Генсек ООН заявил о возвращении холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш считает, что холодная война вернулась, однако у нее есть отличия от той, что была в 20 веке. Об этом он рассказал в интервью телеканалу SVT.

«Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Соединенные Штаты и русские не контролируют всех (участников конфликта — прим.ред.), как это было раньше», — пояснил Гуттериш.

По мнению Генсека ООН, во время холодной войны между сторонами существовали «определенные функции для диалога и коммуникации» для гарантий, что «события не будут выходить за рамки контроля». Однако сейчас этого, по мнению Гуттериша, нет.

Напомним, в начале марта, в интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин отверг начало новой холодной войны. «Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО», — сказал Путин.