Внука Зюганова предложили назначить бизнес-омбудсменом Москвы

Внука Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова предложили назначить на пост бизнес-омбудсмена Москвы. Об этом сообщил «Коммерсант», информацию также подтвердил сам Зюганов.

Назначение нового омбудсмена должно пройти в 2019 году сроком на пять лет. Кандидатуру должен согласовать федеральный омбудсмен Борис Титов.

По словам Зюганова, пока нет никаких «серьезных договоренностей» и «говорить об этом рано». Он также пояснил, что ему предложили эту должность из-за его поста главы комиссии по науке и промышленности в Мосгордуме.

«Все проблемы малого и среднего бизнеса находятся в моей компетенции», — сказал политик. Зюганов также отметил, чтобы стать московским бизнес-омбудсменом,«сначала нужно провести своего мэра».

В разговоре с «Коммерсантом» Титов поддержал смену на данной должности. «Кто это будет, мы пока не знаем, но у нас достаточно большой список людей. Конечно, хотелось бы, чтобы это был предприниматель, не политическая фигура», — сказал он.

Титов добавил, что действующий бизнес-омбудсмен согласован Михаил Вышегородцев как политик от предпринимателя Михаила Прохорова.