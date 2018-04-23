Южная Корея прекратила пропагандистское вещание на границе с Северной Кореей

Минобороны Южной Корее выключило на границе с КНДР громкоговорители, из которых звучала критика коммунистической политической системы Северной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства.

Сеул пошел на такой шаг, чтобы сократить военное напряжение между Севером и Югом, а также чтобы создать «мирное настроение для предстоящих переговоров». Кроме того, это мирный жест Южной Кореи на закрытие ядерного полигона в КНДР.

При этом Южная Корея намерена провести двухнедельные военные учения с США, чтобы отработать военные действия при нападении КНДР. Северная Корея болезненно восприняла эту новость.

Ранее власти Северной Кореи объявили, что перестанут вести ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян также не намерен передавать кому-либо ядерное оружие и делится с какими-нибудь странами технологиями по его производству.

В свою очередь, Южная Корея назвала решение Ким Чен Ына «значительным прогрессом» в деле по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, Южная и Северная Кореи начали использовать громкоговорители с пропагандистскими трансляциями в 1963 году. В 2015 году они приостановили их накануне переговоров на высшем уровне руководства. Однако в январе 2016 года Южная Корея возобновила трансляции в ответ на ядерные испытания КНДР.