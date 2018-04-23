Удальцов подал заявление в мэрию Москвы на проведение митинга 6 мая

«Левый фронт» подал в мэрию Москвы уведомление на проведение митинга на площади Революции 6 мая, который «целесообразно именно 6 мая — накануне инаугурации, в символический для российской оппозиции день». Об этом лидер движения Сергей Удальцов сообщил в своем твиттере.

Акция получила название «Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина», в заявлении указано, что она рассчитана на две тысячи человек. Кроме того, оппозиционер заявил, что готов к переговорам о переносе акции на другой день, «однако пока не получили от них никакой реакции».

«На митинге будут дана оценка грядущей инаугурации Путина, а также озвучены требования, связанные с реформированием российского избирательного законодательства и с процессом формирования нового состава правительства», — рассказал Удальцов.

Ранее сторонники политика Алексея Навального в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске подали заявки на проведение протестных акций «Он нам не царь» 5 мая. Как анонсировал Навальный, это будут акции «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».