Дуров анонсировал новую акцию с запуском бумажных самолетиков

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил провести новую акцию с запуском бумажных самолетиков в поддержку мессенджера.

«Следующий раз? Воскресенье, 29 апреля в 19:00 по местному времени», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Дурова поблагадарил тех, кто принял участие в акции 22 апреля «за поддержку свободного интернета». Он предложил публиковать видеозаписи с этой акции с хэштегом #sundaypaperplane, а также сообщать на адрес arequest2@gmail.com «инсайды о причинах, планах и методах блокировки».

Акция в поддержку Telegram прошла после того, как Роскомнадзор по решению суда стал блокировать мессенджер на территории России. Telegram продолжает работать, несмотря на все усилия ведомства.