Центробанк Ирана запретил использование криптовалют

Центральный банк Ирана запретил использование биткоина и других цифровых валют во всех финансовых центрах страны, сообщается на официальном сайте.

Причиной такого решения является то, что виртуальные валюты могут стать инструментом для отмывания денег, финансирования терроризма и совершения платежей между злоумышленниками.

Кроме того, правоохранительные органы, занимающиеся борьбой с киберпреступностью, ранее заявляли, что биткоин использовался для покупки и продажи наркотиков, оружия, а также для торговли людьми.

В феврале 2018 года в министерстве информационно-коммуникационных технологий Ирана сообщили, что государственный банк Post Bank занимается созданием собственной криптовалюты.

Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которая создана и работает только в сети Интернет. Выпуск в обращение валюты, или «майнинг», происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.