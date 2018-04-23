Главного обвиняемого в парижских терактах 2015 года приговорили к 20 годам тюрьмы

Суд в Бельгии приговорил последнего из оставшихся в живых организаторов парижских терактов 2015 года Салаха Абдеслама к 20 годам тюрьмы. Такой срок мужчина получил за вооруженное сопротивление полиции и покушение на жизнь сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд признал виновным подсудимого Салах Абдеслама и [его сообщника] Суфьяна Айри в вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции и покушении на жизнь сотрудников полиции при отягчающих вину обстоятельствах. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы», — говорится в приговоре.

Салах Абдеслам был главным обвиняемым в осуществлении терактов в Париже в 2015 году. Всего по этому делу проходили семь террористов, в том числе и он.

Абдеслам после теракта скрывался у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе. Затем его арестовали. В течение нескольких дней проходил суд за участие в перестрелке с полицией во время задержания в 2016 году.

Теракты в Париже и его пригороде произошли 13 ноября 2015 года. Террористы устроили их почти одноврменнно. Был взрыв возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале Bataclan, где около сотни человек взяли в заложники. В общей сложности в этих терактах погибли 130 человек, более 350 получили ранения.