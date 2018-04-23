В Коломне протестующих против ввоза мусора оштрафовали за переход дороги в неположенном месте

В подмосковной Коломне оштрафовали двух человек, которые выступают против ввоза мусора из Москвы на местный полигон «Воловичи», сообщила «Новой газете» активистка Ирина Налётова.

Людей не стали отвозить в отделение полиции и оштрафовали на месте. Штрафы они получили за переход дороги в неположенном месте.

В минувшую пятницу глава Коломны Денис Лебедев встретился с местными жителями и пообещал предоставить проектную документацию закрытия полигона в четвертом квартале 2019 года. Люди требовали эти бумаги, чтобы понять, в каком состоянии находится свалка в настоящий момент. Они выступают против того, чтобы мусор на полигон свозили еще два года. После того, как чиновник выполнил свое обещание, местные жители согласились пропустить 12 машин с мусором.

Налётова отметила, что это было разовое разрешение, поэтому когда в понедельник, 23 апреля, поехали машины с мусором, активисты вновь перекрыли им путь. В результате, как было сказано выше, полиция задержала и оштрафовала двух человек. Налётова не исключила, что задержания продолжатся, так как люди, по ее словам, не намерены пропускать машины с мусором.

Собеседница также обратила внимание на то, что среди восьми человек, которых задержали в минувший четверг, четверо являются жителями других районов Московской области: трое проживают в Люберцах и один — в Ликино-Дулёво.

«Что они у нас делали, неизвестно. Они начали давать показания против Вячеслава Егорова, нашего активиста, которого тоже задержали. В пятницу должен был состояться суд, но его перенесли на 28 апреля, так как Егорову стало плохо», — сообщила Налётова.

Днем ранее, 22 апреля, в Коломне задержали отца Игоря, который встал на пути машины с мусором и в одиночку пытался перегородить ей дорогу. 19 апреля полиция задержала четырех активистов, выступавших против свалки «Воловичи».

Жители Коломны выступают против завоза мусора из Москвы на полигон «Воловичи» с конца марта. Они жалуются на запах сероводорода и ухудшение экологической обстановки. 29 марта директор свалки Владимир Плясунов уволился по собственному желанию.