The Bell узнал об угрозе созданному Сбербанком и Вексельбергом фонду из-за санкций США

Активы американского венчурного фонда SBT Venture Capital II, созданного при участии Сбербанка, могут оказаться под угрозой заморозки из-за санкций США в отношении бизнесмена Виктора Вексельберга, узнал The Bell.

Источники издания рассказали, что Вексельберг инвестировал в фонд по просьбе главы Сбербанка Германа Грефа, а также основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Оба они попали в санкционные списки США.

The Bell не раскрывает, какая доля принадлежит Вексельбергу, поэтому неизвестно попадет ли под санкции весь фонд. Отмечается, что Сбербанк вложил в него около 20% необходимой суммы.

Управляющий SBT Venture Capital II Виктор Орловский не стал комментировать, с каким проблемами столкнется фонд. Он лишь рассказал, что инвестор, попавший под санкции, может продать часть своей доли. Сбербанк и Вексельберг не ответили на запросы The Bell.

Ранее Reuters сообщил, что были заморожены активы компании «Ренова» Вексельберга на сумму 1,5-2 млрд долларов были заморожены из-за американских санкций. Были заблокированы все долларовые банковские счета, находящиеся под контролем компании.

Напомним, 6 апреля группа компаний «Ренова» и бизнесмен Виктор Вексельберг попали в список американских санкций. Вместе с ним под ограничения попали десятки россиян и российские компании. В их числе подконтрольные предпринимателю Олегу Дерипаске En+ и «Русал», директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и другие.