В Армении военнослужащие миротворческой бригады присоединились к акции оппозиции

К протестным акциям в Ереване (Армения), которые продолжаются вторую неделю, присоединились десятки людей в военной форме, сообщает РИА Новости.

Минобороны Армении выпустило официальное заявление, в котором осудило участие военнослужащих миротворческой бригады в акции оппозиции и пообещало принять меры в их отношении.

Сейчас в Ереване так. К протестующим сегодня присоединились несколько сотен военных и ветеранов. Минобороны Армении уже осудило их участие в акциях оппозиции.#Ереван #Армения #Протест #Саргсян pic.twitter.com/1h6FXMTpNR — Kirill Karpov (@KarpovKV32) April 23, 2018

Военные на митинге в #Армения поют Гимн Армении.



Ситуация выходит из под контроля Сержа Саргсяна.

Власть перешла в руки народу. pic.twitter.com/XVguwSqsz6 — ☆Who is Mr. Pu🕷Tin☆ (@WHOISMISTERPUTI) April 23, 2018

Протесты в Ереване продолжаются с 13 апреля. Активисты оппозиции объявили о начале «бархатной революции» в стране. Граждане выходят на улицы и перекрывают движение в знак протеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. За несколько дней протестов полиция задержала более двух сотен людей на улицах города.

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В воскресенье Серж Саргсян и лидер оппозиции Никол Пашинян пытались провести переговоры. Оппозиционер хотел обсудить условия отставки Саргсяна, а тот обвинил его в шантаже и покинул место переговоров. Позже полиция задержала Пашиняна, а также других лидеров оппозиции — Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.