В Армении военнослужащие миротворческой бригады присоединились к акции оппозиции
К протестным акциям в Ереване (Армения), которые продолжаются вторую неделю, присоединились десятки людей в военной форме, сообщает РИА Новости.
Минобороны Армении выпустило официальное заявление, в котором осудило участие военнослужащих миротворческой бригады в акции оппозиции и пообещало принять меры в их отношении.
Сейчас в Ереване так. К протестующим сегодня присоединились несколько сотен военных и ветеранов. Минобороны Армении уже осудило их участие в акциях оппозиции.#Ереван #Армения #Протест #Саргсян pic.twitter.com/1h6FXMTpNR— Kirill Karpov (@KarpovKV32) April 23, 2018
Военные на митинге в #Армения поют Гимн Армении.— ☆Who is Mr. Pu🕷Tin☆ (@WHOISMISTERPUTI) April 23, 2018
Ситуация выходит из под контроля Сержа Саргсяна.
Власть перешла в руки народу. pic.twitter.com/XVguwSqsz6
Протесты в Ереване продолжаются с 13 апреля. Активисты оппозиции объявили о начале «бархатной революции» в стране. Граждане выходят на улицы и перекрывают движение в знак протеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. За несколько дней протестов полиция задержала более двух сотен людей на улицах города.
В воскресенье Серж Саргсян и лидер оппозиции Никол Пашинян пытались провести переговоры. Оппозиционер хотел обсудить условия отставки Саргсяна, а тот обвинил его в шантаже и покинул место переговоров. Позже полиция задержала Пашиняна, а также других лидеров оппозиции — Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.