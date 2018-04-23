Новая газета

В Армении военнослужащие миротворческой бригады присоединились к акции оппозиции

Политика

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К протестным акциям в Ереване (Армения), которые продолжаются вторую неделю, присоединились десятки людей в военной форме, сообщает РИА Новости.

 

 

Минобороны Армении выпустило официальное заявление, в котором осудило участие военнослужащих миротворческой бригады в акции оппозиции и пообещало принять меры в их отношении.

Протесты в Ереване продолжаются с 13 апреля. Активисты оппозиции объявили о начале «бархатной революции» в стране. Граждане выходят на улицы и перекрывают движение в знак протеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. За несколько дней протестов полиция задержала более двух сотен людей на улицах города.

В воскресенье Серж Саргсян и лидер оппозиции Никол Пашинян пытались провести переговоры. Оппозиционер хотел обсудить условия отставки Саргсяна, а тот обвинил его в шантаже и покинул место переговоров. Позже полиция задержала Пашиняна, а также других лидеров оппозиции — Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.

Теги:
военнослужащие, военные, оппозиция, акции, акции протеста, ереван, армения
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