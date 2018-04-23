Банк России спрогнозировал рост зарплат бюджетников в 2018 году

Банк России прогнозирует рост зарплат работников бюджетных учреждений в 2018 году. Об этом говорится в докладе Центробанка «О чем говорят тренды».

«Рост зарплат в госсекторе в среднем за 2018 год по нашим оценкам может составить около 13-15% г/г, а в 2019 году снизиться до уровня индексации по инфляции (4%)», — сказано в документе.

Причиной роста зарплат станет повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнение «майских указов» президента России. Это позволит поднять зарплату бюджетникам до 11 тысяч рублей.

В частном секторе также намечен рост оплаты труда сотрудникам из-за дефицита рабочих рук и конкуренции за квалифицированные кадры в некоторых отраслях, в частности нефтеперерабатывающей и полиграфической отраслях, сфере химического производства и создания автотранспорта.

В настоящее время МРОТ составляет 9489 рублей в месяц, повышение составит 1674 рублей. Оно коснется примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, а также части работающих пенсионеров. Повышение МРОТ начнется с 1 мая 2018 года.