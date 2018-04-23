В Ульяновской области возродили премию Ленина

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о создании в регионе «губернаторской премии имени Владимира Ильича Ленина», сообщает пресс-служба администрации региона.

О подписании указа глава региона объявил 21 апреля на встрече с кавалерами ордена Ленина и участниками событий присвоения Ульяновской области ордена Ленина.

На своей странице в фейсбуке Морозов напомнил, что 20 апреля 1966 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ордена Ленина Ульяновской области и что Ленинская премия была одной из высших форм поощрения граждан Советского союза.

Согласно указу губернатора, премию Ленина будут вручать раз в пять лет, начиная с 2020 года. Церемония будет проходить 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина в Симбирске (ныне Ульяновск).

Премия предназначена для отдельных лауреатов или коллективов. Ее размер составит миллион рублей.

Премию будут присуждать «за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованных на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона».

В советские годы премию Ленина присуждали ежегодно или раз в два года. Первоначально ее вручали за научные труды, затем — за достижения в области журналистики и публицистики.