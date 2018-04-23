Пользователи сообщили о блокировке системы проверки Google «Я не робот»

Пользователи сообщили о блокировке IP-адресов Google, которые отвечают за сервис re: Captcha — систему проверки «Я не робот». Первым на это обратил внимание в телеграм-канале специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

В Google перестали работать формы для регистрации и входа, пользователи не могут поставить галочку в поле «Я не робот». С проблемами столкнулись некоторые фирмы и организации. В твиттере «Биржа "Санкт-Петербург"» появилось сообщение о том, что пользователи не могут создать личный кабинет на сайте.

Ранее, по данным сайта Downdetector, произошел сбой доступа к видеохостингу YouTube у части пользователей. В 13:00 число сообщений о сбое достигло почти 300. Жалобы поступали из Центральной России, некоторых регионов Сибири и с юга страны.

Роскомнадзор на момент публикации не прокомментировал причастность к блокировке сервиса re: Captcha и видеохостинга.

Накануне Роскомнадзор заблокировал IP-адресов Google за то, что компания позволяет мессенджеру Telegram осуществлять работу на территории России. Ведомство ограничило доступ к более 60 IP-адресам.

Сбои в работе многих сайтов и сервисов начались после того, как Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи для шифрования от переписки пользователей. Вместе с серверами Telegram ведомства внесло в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. При этом сам Telegram продолжает функционировать.