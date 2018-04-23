В Армении освободили лидера оппозиции Пашиняна

Лидера протестов в Ереване депутата Никола Пашиняна выпустили из СИЗО, сообщает РИА Новости.

Вместе с ним освободили еще одного депутата — Арарата Мирзояна. За решеткой остается депутат Сасун Микаелян. «Я требую освобождения всех задержанных. Остальное скажу на сегодняшнем митинге», — заявил Пашинян.

Напомним, Пашиняна задержали после того, как он попытался провести переговоры с Сержем Саргсяном, которого назначили на пост премьер-министра Армении.

Жители страны с 13 апреля проводят акции протеста на центральных улицах Еревана против назначения Саргсяна. С тех пор полиция задержала сотни людей. 23 апреля к протестующим присоединились военнослужащие миротворческой бригады. Минобороны осудило их действия.