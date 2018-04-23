«Я выполняю ваше требование». После протестов премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку

продолжение Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший глава правительства Карен Карапетян. Он был премьер-министром страны с сентября 2016 года по апрель 2018 года того момента, пока его не сменил Серж Саргсян.

Премьер-министра Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Его заявление опубликовано на сайте правительства.

В нем Саргсян говорит, что оставляет свой пост из-за уличных акций протеста. «Я выполняю ваше требование», — заявил Саргсян.

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. [Лидер акции протеста] Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — говорится в заявлении премьер-министра.

В Ереване с 13 апреля идут акции протеста против Сержа Саргсяна, бывшего президента страны, занявшего пост премьер-министра после того, как Армения стала парламентской республикой.

Лидеры оппозиции объявили о «бархатной революции». 22 апреля депутат Никол Пашинян попытался провести переговоры с Сержем Саргсяном, однако стороны не смогли договориться. Позже Пашиняна и других депутатов арестовали, 23 апреля он вышел на свободу.