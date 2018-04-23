Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына. Он стал пятым наследником британского престола

В Великобритании герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика, сообщил Кенсингтонский дворец. Это третий ребенок Кейт и принца Уильяма.

Ребенок родился весом 3,83 кг. Он и Кейт чувствуют себя хорошо.

Новорожденный стал пятым в очереди на британский трон после принца Чарльза, принца Уильяма и его детей — четырехлетнего принца Джорджа и двухлетней принцессы Шарлотты.

Третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал шестым правнуком королевы Елизаветы II.

О скором появлении ребенка в семье Уильяма и Кейт стало известно в октябре прошлого года. Как правило, Кенсингтонский дворец не объявляет о беременности представителей королевской династии до конца первого триместра.

Однако в этом случае сообщение о том, что Кейт ждет ребенка появилось на шестой неделе. Дело в том, что она страдала от токсикоза и была вынуждена отменять встречи и участвовать в мероприятиях.