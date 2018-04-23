Студия Сергея Женовача станет частью МХТ имени Чехова

Основанная Сергеем Женовачем «Студия театрального искусства» станет частью МХТ имени Чехова. Об этом на сборе труппы в МХТ объявил министр культуры Владимир Мединский.

В пресс-службе «Студии» сообщили, что она сохранит свое прежнее название и не будет именоваться филиалом МХТ имени Чехова.

«Юридически это будет один театр, но название таким и останется — „Студия театрального искусства“. В работе самой „Студии“ изменений не будет, все останется, как есть. Об этом сказал Сергей Васильевич [Женовач]», — сообщили «Новой».

23 апреля Мединский представил актерам МХТ имени Чехова Сергея Женовача, назначенного худруком после смерти Олега Табакова. Кроме него, на сборе труппы присутствовал Владимир Машков (он стал худруком «Табакерки») и директор «Табакерки» Александр Стульнев.

В этот день Сергей Женовач официально вступил в должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. О его назначении объявили 23 марта.

Московский театр «Студия театрального искусства» был основан в 2005 году. До 2016 года он оставался частным театром, однако после трудностей с финансированием перешел под ведомство Минкультуры.