В Краснодаре прекратили дело местного поэта о возбуждении ненависти к атеистам

Следственный комитет (СК) в Краснодаре прекратил уголовное преследование поэта Максима Дроздова, подозревавшегося в возбуждении ненависти к атеистам. Об этом «Новой газете» сообщили адвокаты Международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин и Алексей Аванесян.

Следователь признал, что стихотворение являлось «самовыражением» Дроздова и не было направлено на разжигание ненависти и вражды к атеистам.

Следствие установило, что оно носит «ироничный характер, не призывает к каким-либо конкретным действиям, отсылает читателя к событиям далекого прошлого». В связи с этим дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

В мае прошлого года 42-летний Дроздов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» шуточное стихотворение про учительницу, отрицающую Бога, которую общественность сжигает в выдуманной деревне.

В произведении были такие строки: «Зацвели в лесу пролески, вдалеке щебечет птичка. На костре со слабым треском догорает еретичка» и «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!».

В октябре в отношении Дроздова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Сам поэт на допросах объяснял, что не хотел никого оскорблять своими стихами, а лишь использовал сатиру на действительность.