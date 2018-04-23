В Пушкине спасли заложника. Прохожий случайно нашел на улице его записку о помощи

В Пушкине случайный прохожий увидел на улице записку с просьбой о помощи, в которой неизвестный человек утверждал, что его насильно удерживают в заложниках. Он обратился в полицию, после чего заложника спасли, рассказала Росгвардия в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет ведомство, после обращения прохожего на место происшествия выехали сотрудники вневедомственной охраны. «Приняв во внимание тот факт, что незаконно удерживаемому человеку может угрожать серьезная опасность, сотрудники вневедомственной охраны приняли решение войти в квартиру», — говорится в сообщении Росгвардии.

Внутри они обнаружили заложника и пятерых преступников. Злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно, 20 апреля пятеро мужчин отобрали у 40-летнего жителя Пушкина паспорт, деньги и мобильный телефон и впоследствии стали удерживать его в квартире. Преступники заставляли потерпевшего подписывать документы, которые могли стать долговыми обязательствами.