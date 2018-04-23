Путин разрешил приставам блокировать сайты с порочащей информацией

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам блокировать сайты, которые отказались удалять сведения, порочащие честь и достоинство граждан или организаций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон позволяет судебным приставам выносить постановление о блокировке сайта и направлять его в Роскомнадзор. Постановление можно будет выносить, если ресурс отказался удалять порочащую информацию по решению суда.

Законопроект 2 апреля внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. 12 апреля Госдума в третьем чтении приняла документ, а 18 апреля его одобрил Совет Федерации.

По действующему законодательству, приставы могут только штрафовать ответчика за неисполнение судебного решения об удалении информации.