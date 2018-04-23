Пресс-служба суда узнала об отказе в апелляции экс-директору Библиотеки украинской литературы до вынесения решения

Пресс-служба Мосгорсуда опубликовала решение по апелляционной жалобе бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной на четыре года колонии условно за возбуждение ненависти и вражды, до постановления суда. Защита потребовала объяснить действия пресс-службы. Об этом «Новой газете» сообщили правозащитники из «Команды 29».

Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор Шариной 20 апреля. Следующее заседание было назначено на 24 апреля, однако оглашение результата появилось в нескольких изданиях со ссылкой на пресс-службу еще до него.

Защитники попросили руководство суда пояснить, стоит ли им приходить в суд, если решение уже вынесено. По словам адвоката Шариной Ивана Павлова, он часто сталкивался с тем, что результат заранее становился известен журналистам либо его по ошибке писали в карточке дела.

«Но прямо заявлять о том, что исход дела предрешен, раньше не решались. В связи с этой ситуацией стороне защиты пришла в голову идея: может быть, пресс-служба возьмет на себя смелость информировать и адвокатов о том, что их присутствие на заседании никак не повлияет на исход рассмотрения?», — прокомментировал ситуацию Павлов.

Он отметил, что оперативное информирование адвокатов о решении судей позволило бы сэкономить время на участие в судебных процессах, а также средства подзащитных.

В июне 2017 года Мещанский районный суд приговорил Наталью Шарину к четырем годам условно. Ее обвинили в разжигании ненависти и вражды с использование служебного положения (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и в растрате в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Суд постановил, что Шарина распространяла в открытом доступе экстремистскую литературу. Кроме того, следствие считает, что в 2011-2013 годах экс-директор потратила на свою защиту по другому уголовному делу средства библиотеки и фиктивно устроила на работу в учреждение юристов. Шарина свою вину отрицает. Защита настаивает на отмене приговора и ее полном оправдании.