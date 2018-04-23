Избитые в Белореченской колонии подростки потребовали 13 млн рублей компенсации от ФСИН

Четыре подростка и мать подростка, которого убили сотрудники Белореченской воспитательной колонии в Краснодарском крае, обратились в суд с требованием возместить компенсацию в размере 13 млн рублей от ФСИН. Об этом адвокат «Зоны права» Андрей Сабинин рассказал «Коммерсанту».

«Еще один пострадавший не имеет паспорта: у него не подтверждено гражданство РФ, и он не смог выписать доверенность на адвоката», — пояснил адвокат.

За смерть 16-летнего сына Светлана Поп потребовала выплатить пять млн рублей, а остальные пострадавшие потребовали от государства по два млн рублей. «Суммы взяты из практики ЕСПЧ. В России нет логики в назначении подобного рода компенсаций», — отметил Сабинин.

Ранее перед суд вынес приговор 10 сотрудникам колонии. Они обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия и злоупотреблении полномочиями. Некоторым из них предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 16-летнего осужденного.

Обвиняемых приговорили от 2,5 до 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако потом семерым суд смягчил наказание.

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Напомним, врио начальника колонии Владислав Иванов 24 ноября 2015 года приказал старшему инспектору отдела охраны Арсену Шамхалову встретить «сложный» этап, который прибудет ночью. При этом дал указание пропустить на территорию колонии охранников, которых там, согласно ведомственному приказу, быть не должно, и отключить видеокамеры.

Надев шапки-балаклавы с прорезями для глаз, сотрудники завели всех семерых прибывших подростков в коридор ДИЗО (дисциплинарный изолятор) и начали избивать. Подростков раздели догола, заставляли мочиться друг на друга и окунали головой в унитаз. Вся процедура продолжалась 2-3 часа.

Больше всех от избиения пострадал Виталий Поп — на его теле эксперты обнаружили следы не менее чем 17 ударов по жизненно важным органам. По версии следствия, подростка избивали наиболее жестоко потому, что он отказался мыть унитаз.